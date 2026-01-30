DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Quattro matrimoni e un funerale
- Matthew : [Al funerale di Gareth] Sfortunatamente io non ho più parole. Spero mi perdonerete se delego i miei sentimenti alle parole di uno splendido poeta omosessuale, Wystan Auden. Dedico questa poesia al mio Gareth: Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane, affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi, che avanzi la bara, che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio: lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni e fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio nord, era il mio sud, era l'oriente e l'occidente, i miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa, era il mezzodì, la mezzanotte, la mia musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre. Be', era un'illusione. Offuscate tutte le stelle, perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole, svuotate gli oceani e abbattete gli alberi. Perché da questo momento niente servirà più a niente.
- [Charles apprende subito prima del suo matrimonio che Carrie ha divorziato, così si reca in una piccola cappella appartata]
Charles: Perdonami, Signore. Perdonami per le parole che sto per pronnciare nella Tua dimora. In questo sacro luogo di venersazione e preghiera... Coglione... Coglione... Coglione coglione coglione coglione.
[Da una porta alle sue spalle esce il prete]
Prete: Ha bisogno di qualcosa, signore?
Charles: Eh?! No, grazie. Scusi tanto! Facevo dei gorgheggi... Bella chiesa.
Prete: Oh, sono utili, li faccio anch'io! Ma non uso sicuramente quel termine, io preferisco ripetere una serie di Ave Maria.
- Charles : [A Carrie, sotto la pioggia, poco dopo aver lasciato sull'altare Henrietta] Tu credi che, dopo che ci saremo asciugati, dopo che avremo passato un po' più di tempo insieme, tu saresti d'accordo di non diventare mia moglie? Credi che il fatto di non sposarmi è una possibilità che in qualche modo potresti valutare? Voglio dire, per il resto della tua vita...
- Charles: Mettiamo il caso che incontri qualcuno che ti piace a un matrimonio, pensi che ci siano uomini in grado di avvicinarsi a una ragazza e dirle: "Ciao, bella! Mi chiamo Charles, questa è la tua notte fortunata!"
Matthew: Be', se esistono non sono certo inglesi...
Charles: Eh, infatti... Solo per decidere come rimorchiarla ci vogliono almeno tre settimane.
- Charles : Io sono sconcertato e profondamente invidioso di chiunque sia capace di prendersi un impegno come quello che Angus e Laura si sono assunti oggi. Io non credo che ci riuscirei e a loro va tutta la mia ammirazione. E adesso parliamo un po' di Angus e dei suoi segreti! [Discorso al matrimonio di Angus e Laura]
