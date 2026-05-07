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Frasi del film Steve Jobs
- Steve Jobs: Sai per che cosa stava "Lisa"?
Lisa: Cosa?!
Steve Jobs: Il computer, il "Lisa", sai per che cosa stava?
Lisa: Mi dispiace, di aver detto quelle cose sull'iMac non le penso davvero.
Steve Jobs: Preso alla sprovvista, in ufficio, sai per che cosa stava?
Lisa: Local Integrated System Architecture, avevo cinque anni! Non potevi mentire?
Steve Jobs: L'ho fatto. Certo che prese il nome da te. Local Integrated System Architecture non significa niente.
Lisa: Perché per tanti anni hai detto che non era così?
Steve Jobs: Sinceramente non lo so.
Lisa: Perché hai detto che non eri mio padre?
Steve Jobs: Perché sono fatto male.
- Steve Jobs : Cinque su sei le possibilità di sopravvivere al primo giro di roulette russa, hai invertito il calcolo. Perciò se non vuoi fare una figuraccia con gli amici, la famiglia, i colleghi, gli azionisti, i giornalisti, non starei qui tanto a discutere... andrei a togliere altre pallottole dalla pistola. Fallo, Andy!
- Joanna Hoffman: [Lisa] Ha detto che preferirebbe di no.
Steve Jobs: Ma che vuol dire?
Joanna Hoffman: Che sta con i suoi amici e ha detto che preferirebbe non venire.
Steve Jobs: Ok, senti: prendila da parte, non voglio imbarazzarla davanti agli amici, ma dille che ho appena spaventato a morte Andy, e che stavolta nessuno pagherà la sua cazzo di...! [Joanna lo fulmina con lo sguardo] Va bene, non le dire questo, ma fa quella tua cosa quando sembri vecchia e saggia per colpa del tragico canovaccio europeo della tua vita.
Joanna Hoffman: Tu sai che non sono nata in uno shtetl dell'800, vero?
Steve Jobs: Per favore dille che è importante!
- Steve Wozniak: Sai, quando le persone mi chiedevano qual era la differenza tra me e Steve Jobs io rispondevo che Steve era l'uomo con la visione d'insieme e io quello a cui piaceva il banco di lavoro, ma se le persone vengono a chiedermelo adesso io dico che Steve è uno stronzo. I tuoi prodotti sono migliori di te, fratello.
Steve Jobs: Questa è l'idea, "fratello". E saperlo è la differenza.
Steve Wozniak: Non è binario, sai? Si può essere corretti e geniali contemporaneamente.
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- Steve Wozniak: Tutto questo è stato costruito dall'Apple II! Tu sei stato costruito dall'Apple II!
Steve Jobs: In realtà sono stato distrutto dall'Apple II e il suo sistema aperto così che hacker e hobbisti potessero costruire radio amatoriali, o che cavolo ne so! Fino a che non ha quasi distrutto la Apple che ha riversato tutte le sue risorse su quello e ha sviluppato un totale di zero nuovi prodotti.
Steve Wozniak: Il Newton...
Steve Jobs: La scatola di spazzatura! Avete inventato il Newton, davvero volete che si sappia in giro? È il lancio di un prodotto questo, non un pranzo tra amici. E l'ultima cosa che voglio è collegare l'iMac a...
Steve Wozniak: All'unico prodotto di successo che questa azienda ha creato, mi dispiace essere brutale ma purtroppo è questa la verità. Il Lisa è stato un fallimento, il Macintosh è stato un fallimento. Non mi piace parlare così, ma io sono stanco di essere Ringo, quando so di essere John.
Steve Jobs: Tutti vogliono bene a Ringo.
Steve Wozniak: E sono stanco di essere trattato con sufficienza da te!
Steve Jobs: Tu pensi che John sia diventato John perché ha vinto una riffa, o perché abbia imbrogliato qualcuno o picchiato in testa a George Harrison? Lui era John perché lui era John.
Steve Wozniak: Era John perché ha scritto Ticket to ride. E io ho scritto l'Apple II!
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 34 • Pagina: 1 di 4
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