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Frasi del film Steve Jobs

Frasi e dialoghi dal film

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Le incontri per caso le persone speciali. Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso.

Le incontri per caso le persone speciali. Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso.

‐ Anonimo ‐

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