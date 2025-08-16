Aforismi
Dialogo dal film This must be the place

Desmond: Non ce la farò mai a mettermi con Mary... Eppure mi piace tanto.

Cheyenne: Il segreto è il tempo Desmond. Passa del tempo con lei, tutto il tempo che le serve, e si metterà con te, vedrai. Perché è il tempo che le lusinga... e poi il tempo da sicurezza. Per favore non mollare con Mary, Desmond, promettimelo!

Dal film

This must be the place
Breve trama del film

[da Wikipedia]
Cheyenne è una rock star, celebre negli anni ottanta come leader del gruppo musicale Cheyenne & The Fellows. Nonostante si sia ormai ritirato dalle scene, si veste e si trucca come quando saliva sul palco. Da diversi anni ha scelto un esilio volontario nella sua grande casa di Dublino, dove vive con la moglie Jane, trascorre le giornate a seguire i suoi investimenti in borsa o in compagnia dell'amica Mary. Proprio la compagna e i numerosi fan, che lo vedono ancora come un'icona, cercano di spingerlo a tornare sulle scene, ma lui,...

Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

