Aforismi
Citazione dal film Rocky II di Mickey

Devi mangiare saette e cacare fulmini! Ti dovranno fermare coi lacrimogeni.

Dal film

Rocky II
Mickey

[da Wikipedia]
Rocky Balboa, dopo l'incontro con Apollo Creed nel quale ha perso ai punti, decide di ritirarsi dal pugilato a causa di un problema riportato all'occhio destro durante il match. Dopo aver sposato Adriana, Rocky inizia a spendere i soldi vinti nell'incontro con Apollo, acquistando, fra le altre cose, un'automobile (Pontiac Firebird Greenlight Trans AM), tre orologi lussuosi, abiti nuovi e una nuova casa a Philadelphia.

Quando Adriana rimane incinta e i soldi iniziano a diminuire, Rocky è costretto a trovarsi un lavoro così come...Leggi di più

