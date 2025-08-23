Aforismi
Citazione dal film Forrest Gump di Forrest Gump

Da quel giorno siamo sempre insieme Jenny e io, come il pane e il burro.

Dal film

Forrest Gump
Forrest Gump

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Siamo nel 1981. Forrest Gump, quarantenne, mentre attende un autobus seduto a una fermata di Savannah (Georgia), racconta la storia della sua affascinante vita, caratterizzata da problemi mentali e fisici, ad ascoltatori occasionali e completamente sconosciuti che cambieranno diverse volte nel corso del film, alcuni mostrando indifferenza, altri incredulità e a volte commozione.

Il racconto inizia dal Forrest Gump bambino, che vive solo con la madre in una grande casa. Il padre di Forrest, come si evince dai discorsi della madre,...Leggi di più

Tom Hanks Tom Hanks
Robert Zemeckis Robert Zemeckis

