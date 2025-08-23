DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Forrest Gump di Forrest Gump
Forrest Gump
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Forrest Gump: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Forrest Gump (ruolo interpretato da Tom Hanks) e scopri di più sul film:
Frasi del film Forrest Gump Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Robert Zemeckis Forrest Gump su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Siamo nel 1981. Forrest Gump, quarantenne, mentre attende un autobus seduto a una fermata di Savannah (Georgia), racconta la storia della sua affascinante vita, caratterizzata da problemi mentali e fisici, ad ascoltatori occasionali e completamente sconosciuti che cambieranno diverse volte nel corso del film, alcuni mostrando indifferenza, altri incredulità e a volte commozione.
Il racconto inizia dal Forrest Gump bambino, che vive solo con la madre in una grande casa. Il padre di Forrest, come si evince dai discorsi della madre,...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film