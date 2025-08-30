Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e la camera dei segreti di Silente

Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero, sono le nostre scelte.

Dal film

Harry Potter e la camera dei segreti
Silente

