DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film The Equalizer di Robert McCall
Robert McCall
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
The Equalizer: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Robert McCall (ruolo interpretato da Denzel Washington) e scopri di più sul film:
Frasi del film The Equalizer Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Antoine Fuqua The Equalizer su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Robert McCall è un ex-agente della CIA, ora in pensione, che, dopo aver finto la sua morte, decide di trascorrere una vita tranquilla a Boston. Quando però decide di aiutare una prostituta, Teri, entra nel mirino della mafia russa, e in particolare di Teddy, che tenta di eliminarlo attraverso agenti corrotti della polizia di Boston. Robert McCall è quindi costretto a tornare in azione.
Cast
Denzel Washington interpreta Robert McCall. Inizialmente fu scelto l'attore Russell Crowe per il ruolo, che però dovette lasciare il...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film