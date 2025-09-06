Robert McCall

The Equalizer: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Robert McCall (ruolo interpretato da Denzel Washington) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Robert McCall è un ex-agente della CIA, ora in pensione, che, dopo aver finto la sua morte, decide di trascorrere una vita tranquilla a Boston. Quando però decide di aiutare una prostituta, Teri, entra nel mirino della mafia russa, e in particolare di Teddy, che tenta di eliminarlo attraverso agenti corrotti della polizia di Boston. Robert McCall è quindi costretto a tornare in azione.



Cast

Denzel Washington interpreta Robert McCall. Inizialmente fu scelto l'attore Russell Crowe per il ruolo, che però dovette lasciare il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

