Citazione dal film La maledizione dello scorpione di giada di C.W. Briggs
C.W. Briggs
La maledizione dello scorpione di giada: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a C.W. Briggs (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:
Trama e dati sul film
Breve trama del film
[da Wikipedia]
New York, 1940. C.W. Briggs e Betty Ann Fitzgerald sono due investigatori assicurativi che lavorano per la stessa compagnia e si detestano. Una sera vengono entrambi ipnotizzati durante uno spettacolo di magia dal mago Voltan, che li soggioga per mezzo di uno scorpione di giada e di due parole chiave, Costantinopoli e Madagascar.
Appena rientrato a casa, Briggs riceve una telefonata dal mago, che, pronunciando la parola chiave Costantinopoli, lo riporta in trance e lo costringe a rubare dei gioielli dalla villa Kensington....Leggi di più
