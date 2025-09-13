Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film La maledizione dello scorpione di giada di C.W. Briggs

Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti.

Dal film

La maledizione dello scorpione di giada
C.W. Briggs

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

La maledizione dello scorpione di giada: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a C.W. Briggs (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:

Frasi del film La maledizione dello scorpione di giada Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Woody Allen La maledizione dello scorpione di giada su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
New York, 1940. C.W. Briggs e Betty Ann Fitzgerald sono due investigatori assicurativi che lavorano per la stessa compagnia e si detestano. Una sera vengono entrambi ipnotizzati durante uno spettacolo di magia dal mago Voltan, che li soggioga per mezzo di uno scorpione di giada e di due parole chiave, Costantinopoli e Madagascar.

Appena rientrato a casa, Briggs riceve una telefonata dal mago, che, pronunciando la parola chiave Costantinopoli, lo riporta in trance e lo costringe a rubare dei gioielli dalla villa Kensington....Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Woody Allen Woody Allen
Oreste Lionello Oreste Lionello
Dan Aykroyd Dan Aykroyd
Charlize Theron Charlize Theron

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. | Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. | Baciatele le labbra che volete baciare. | Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. | Vivete, perché la vita è una.

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. Baciatele le labbra che volete baciare. Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. Vivete, perché la vita è una.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail