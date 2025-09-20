Aforismi
Citazione dal film Il nome della rosa di Adso

Ma chi era costei che sorgeva davanti a me come l'aurora? Bella come la luna, fulgida come il sole e terribile come un esercito spiegato in battaglia?

[Pensiero di Adso, citazione dal Cantico dei Cantici]

Dal film

Il nome della rosa
Adso

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Nel 1327 alcuni terribili omicidi sconvolgono un'abbazia benedettina sperduta tra i monti del Nord-Italia.
Nel monastero dovrà svolgersi un importante concilio francescano a cui è chiamato a partecipare il dotto frate Guglielmo da Baskerville.

Nel contempo, l'abate affida a Guglielmo le indagini degli omicidi in virtù della sua esperienza di inquisitore, senza dimenticare le vociferazioni sull'Anticristo che da sempre circolano nell'abbazia.

Il francescano, insieme al suo giovane novizio Adso da Melk, si ritrova in un...

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Umberto Eco Umberto Eco
F. Murray Abraham F. Murray Abraham
Sean Connery Sean Connery

