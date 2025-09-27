DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Tre uomini e una gamba
[In macchina]
Giovanni: Scusa, puoi togliere i piedi dal cruscotto, che lo sporchi?
Aldo: Mi', come sei pignolo!
Giovanni: Io sono pignolo?
Giacomo: Be', un po' pignolo lo sei!
Giovanni: Cioè, questo qua mi cammina sul cruscotto ed io sarei pignolo!
Giacomo: Capito, ma devi anche saperle accettare le critiche, sennò...
Giovanni: Va be', allora, visto che sono pignolo: puoi spostare la gambetta sennò non entran le marce?
Aldo: Lo vedi che sei veramente pignolo?
Giovanni: Ecco, allora facciamo tutto il viaggio in prima perché sennò io sarei pignolo! Comunque mettiti le cinture, se facciamo un incidente e sbatti l'assicurazione non paga.
Aldo: Ma a che serve? Stiamo andando a 30 all'ora!
[Giovanni frena di colpo e Aldo sbatte la testa sul cruscotto]
Giovanni: Visto?
Giacomo: Ma allora sei bastardo!
Giovanni: E pignolo!
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Aldo, Giovanni e Giacomo, commessi di un negozio di ferramenta milanese parte della catena Il paradiso della brugola, devono andare a Gallipoli, dove avrà luogo il matrimonio di Giacomo con Giuliana, terza figlia del cavalier Eros Cecconi, un volgare ed irascibile imprenditore romano, proprietario della suddetta catena di negozi nonché padre delle rispettive consorti di Aldo e Giovanni.
I tre devono anche portare all'anziano imprenditore il suo ultimo acquisto: una scultura di legno a forma di gamba realizzata da Michael Garpez,...Leggi di più
