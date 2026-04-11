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Dialogo dal film Mediterraneo
Vassilissa [parlando un italiano stentato misto a Greco]: Egò: Vassilissa...
Lorusso: Vassilissa? Bellissimo nome...
Vassilissa: Io vengo per dugliamo... ergasia...
Lorusso: Mi dispiace non lo conosco... [rivolto ai commilitoni] Conosciamo un certo Dugliamo Ergassia? [i commilitoni fanno cenni di diniego]
Lorusso: No mi dispiace...
Vassilissa: Come si dice... LAVORO! L-l-lavoro...!
Lorusso: Lavoro... Ah! Volere parlare di... per lavoro. E che lavoro... fare?
Vassilissa: Io sono puta...
Lorusso: Puta che in Greco...
Colasanti: Una puttana!
Lorusso: PER PIACERE! Non mi sembra il caso di...
Vassilissa: Sì, sì, una puttana.
Lorusso: No dicevo... per piacere, c'è modo e modo di... il concetto resta quello...
Vassilissa: Può interessare? [il sergente lancia uno sguardo ai commilitoni che lanciano evidenti segni di assenso]
Lorusso [molto serio]: Può interessare. Devo prima dare un'occhiata al regolamento perché qui noi siamo molto... [fa un gesto che indica rettitudine] E lei... dove...'professare'... dove si esibisce nelle sue manifestaz?...La casa?
Vassilissa: Mia casa, casa azzurra! [Vassillissa si presenta al sergente Lorusso per offrire i suoi servigi al plotone].
Lorusso: Vassilissa? Bellissimo nome...
Vassilissa: Io vengo per dugliamo... ergasia...
Lorusso: Mi dispiace non lo conosco... [rivolto ai commilitoni] Conosciamo un certo Dugliamo Ergassia? [i commilitoni fanno cenni di diniego]
Lorusso: No mi dispiace...
Vassilissa: Come si dice... LAVORO! L-l-lavoro...!
Lorusso: Lavoro... Ah! Volere parlare di... per lavoro. E che lavoro... fare?
Vassilissa: Io sono puta...
Lorusso: Puta che in Greco...
Colasanti: Una puttana!
Lorusso: PER PIACERE! Non mi sembra il caso di...
Vassilissa: Sì, sì, una puttana.
Lorusso: No dicevo... per piacere, c'è modo e modo di... il concetto resta quello...
Vassilissa: Può interessare? [il sergente lancia uno sguardo ai commilitoni che lanciano evidenti segni di assenso]
Lorusso [molto serio]: Può interessare. Devo prima dare un'occhiata al regolamento perché qui noi siamo molto... [fa un gesto che indica rettitudine] E lei... dove...'professare'... dove si esibisce nelle sue manifestaz?...La casa?
Vassilissa: Mia casa, casa azzurra! [Vassillissa si presenta al sergente Lorusso per offrire i suoi servigi al plotone].
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
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