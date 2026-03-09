DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Mediterraneo
Farina: Signor tenente cosa c'è scritto là?
Tenente Montini: E ellas einai o tafos... La Grecia è la tomba... ton italon.
Lorusso: Scusi, ton italon cosa vuol dire?
Tenente Montini: Ragazzi allora, ora tutti uniti avanziamo piano piano verso il paese. Occhi aperti, mi raccomando! Strazza chiude la fila, Colasanti nel mezzo perché non voglio che succeda qualcosa alla radio, appena arrivati sopra troviamo un posto per fare la base; tutto chiaro?
Lorusso: Sì, tutto chiaro ma ton italon cosa vuol dire?
Tenente Montini: Degli Italiani.
Lorusso: Cioè come viene?
Farina: La Grecia è la tomba degli italiani.
Mediterraneo: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Giugno del 1941: otto militari italiani sbarcano su una piccola isola dell'Egeo con il compito di stabilire un presidio italiano. L'isola appare deserta, abbandonata dalla popolazione greca che ha subito la precedente sanguinosa occupazione tedesca. Il manipolo di soldati, al comando del tenente Montini, un insegnante di latino e greco appassionato di pittura, si rivela un gruppo di persone assolutamente inadatto alla minima attività militare e presto, sfruttando l'isolamento geografico, l'impossibilità di comunicazione con il...Leggi di più
