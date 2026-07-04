Dialogo dal film Amici miei atto II

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Amici miei atto II: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Rimasti in quattro dopo la morte di Perozzi; Mascetti, Melandri, Necchi e Sassaroli continuano senza freno i loro scherzi zingareschi. Una visita al cimitero dove riposa l'amico diviene la scena di un'atroce burla ai danni di un vedovo davanti alla tomba della consorte: Sassaroli farà credere all'uomo che la moglie defunta è stata anche sua amante. Poi ricorderanno l'amico scomparso con flashback narrativi.



Qui Perozzi non appena termina il turno al giornale, passa a casa di Anita, moglie del fornaio sotto casa. Laura, moglie di...Leggi di più

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