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Dialogo dal film Amici miei atto II
[al cimitero, la scoppiettante macchina del Mascetti si ferma in mezzo ai fiorai con un botto ed il guardiano del cimitero si avvicina]
Guardiano: No, no, guardi, no, 'un si po' mia parcheggiare ni'ccamposanto, no, 'un si pole!
Mascetti: Sbiriguda! Supercazzola prematurata!
Guardiano: Eh?
Mascetti: No, dico, prematurata la supercazzola!
Guardiano: Ah, 'un capisco...
Mascetti: Con scappellamento a destra!
Guardiano: Ah, le 'appelle! E le son la, guardi, a destra, ma qui 'un si po' parcheggiare!
Mascetti: No, volevo dire: occhiello di privilegio come se fosse antani per lei, ispettore tombale!
Guardiano: Ispettore? Ma che dice?
Mascetti: Ispettore...
Guardiano: Ispettore.
Mascetti: ... con fuochi fatui!
Guardiano: E per quanto tempo sta qua?
Mascetti: Quintana, o setta! Intanto, trini la confraternita, pulitina!
Guardiano: Ah, una pulitina...
[Al ritorno del Mascetti]
Mascetti: Antani, come la supercazzola!
Guardiano: Come?
Mascetti [dando una moneta al Guardiano] : Blinda!
Guardiano: No, no, guardi, no, 'un si po' mia parcheggiare ni'ccamposanto, no, 'un si pole!
Mascetti: Sbiriguda! Supercazzola prematurata!
Guardiano: Eh?
Mascetti: No, dico, prematurata la supercazzola!
Guardiano: Ah, 'un capisco...
Mascetti: Con scappellamento a destra!
Guardiano: Ah, le 'appelle! E le son la, guardi, a destra, ma qui 'un si po' parcheggiare!
Mascetti: No, volevo dire: occhiello di privilegio come se fosse antani per lei, ispettore tombale!
Guardiano: Ispettore? Ma che dice?
Mascetti: Ispettore...
Guardiano: Ispettore.
Mascetti: ... con fuochi fatui!
Guardiano: E per quanto tempo sta qua?
Mascetti: Quintana, o setta! Intanto, trini la confraternita, pulitina!
Guardiano: Ah, una pulitina...
[Al ritorno del Mascetti]
Mascetti: Antani, come la supercazzola!
Guardiano: Come?
Mascetti [dando una moneta al Guardiano] : Blinda!
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[da Wikipedia]
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