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Dialogo dal film Amici miei atto II

[al cimitero, la scoppiettante macchina del Mascetti si ferma in mezzo ai fiorai con un botto ed il guardiano del cimitero si avvicina]

Guardiano: No, no, guardi, no, 'un si po' mia parcheggiare ni'ccamposanto, no, 'un si pole!

Mascetti: Sbiriguda! Supercazzola prematurata!

Guardiano: Eh?

Mascetti: No, dico, prematurata la supercazzola!

Guardiano: Ah, 'un capisco...

Mascetti: Con scappellamento a destra!

Guardiano: Ah, le 'appelle! E le son la, guardi, a destra, ma qui 'un si po' parcheggiare!

Mascetti: No, volevo dire: occhiello di privilegio come se fosse antani per lei, ispettore tombale!

Guardiano: Ispettore? Ma che dice?

Mascetti: Ispettore...

Guardiano: Ispettore.

Mascetti: ... con fuochi fatui!

Guardiano: E per quanto tempo sta qua?

Mascetti: Quintana, o setta! Intanto, trini la confraternita, pulitina!

Guardiano: Ah, una pulitina...

[Al ritorno del Mascetti]

Mascetti: Antani, come la supercazzola!

Guardiano: Come?

Mascetti [dando una moneta al Guardiano] : Blinda!

Dal film

Amici miei atto II

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Rimasti in quattro dopo la morte di Perozzi; Mascetti, Melandri, Necchi e Sassaroli continuano senza freno i loro scherzi zingareschi. Una visita al cimitero dove riposa l'amico diviene la scena di un'atroce burla ai danni di un vedovo davanti alla tomba della consorte: Sassaroli farà credere all'uomo che la moglie defunta è stata anche sua amante. Poi ricorderanno l'amico scomparso con flashback narrativi.

Qui Perozzi non appena termina il turno al giornale, passa a casa di Anita, moglie del fornaio sotto casa. Laura, moglie di...Leggi di più

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Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

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