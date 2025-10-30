Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Il ciclone di Un cliente

C'ha ragione lei, se tu se' buo dillo!

Dal film

Il ciclone
Un cliente

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Il ciclone: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Un cliente e scopri di più sul film:

Frasi del film Il ciclone Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Leonardo Pieraccioni Il ciclone su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Località non identificata della provincia toscana, inizio estate 1996. Levante è un giovane ragioniere che vive la sua routine quotidiana, insoddisfatto del suo rapporto con le donne, e che inizia a parlare del suo ciclomotore Motobecane 50V Type Luxe. Il suo lavoro consiste nel tenere la contabilità di molte attività del paese, tra cui quella del negozio di alimentari e quella dell'erborista napoletana Carlina, coetanea ex compagna di scuola ed innamorata da sempre di lui.

Abita in un casolare sulle colline con il padre Osvaldo,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Leonardo Pieraccioni Leonardo Pieraccioni
Paolo Hendel Paolo Hendel
Natalia Estrada Natalia Estrada
Mario Monicelli Mario Monicelli
Massimo Ceccherini Massimo Ceccherini
Alessandro Haber Alessandro Haber

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Arthur Fleck
Joker

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail