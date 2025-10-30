C'ha ragione lei, se tu se' buo dillo!

Un cliente

Il ciclone: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Località non identificata della provincia toscana, inizio estate 1996. Levante è un giovane ragioniere che vive la sua routine quotidiana, insoddisfatto del suo rapporto con le donne, e che inizia a parlare del suo ciclomotore Motobecane 50V Type Luxe. Il suo lavoro consiste nel tenere la contabilità di molte attività del paese, tra cui quella del negozio di alimentari e quella dell'erborista napoletana Carlina, coetanea ex compagna di scuola ed innamorata da sempre di lui.



Abita in un casolare sulle colline con il padre Osvaldo,...Leggi di più

