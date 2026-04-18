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Dialogo dal film Così è la vita

Giacomo: Catania hai letto il regolamento? Non posso recuperare un delinquente da solo.

Catania: Ecco quando fai così mi fai davvero incazzare! Ma come?! Tu sei il mio migliore amico io per te finirei pure in galera e tu? Come mi stai trattando? No dimmi come mi stai trattando??? Ma vaffanculo Giacomo... e dammi un bacio.

Giacomo: Basta con 'sti baci e guarda sta strada! Piuttosto dimmi chi è stavolta e la facciamo finita.

Catania: Aaaah perché tu credi che ci sia di mezzo una donna eh?! No, questa non è una donna. Questa è un'opera d'arte... una scultura... bella come una statua, una statua di... va bè adesso non mi viene in mente nemmeno il nome, ma guarda, ti giuro è perfetta... ecco io posso scendere anche qui ora...

Giacomo: Catania...

Catania: Io faccio un favore a te e tu uno a me.

Giacomo: Catania...

Catania: Così è la vita... a proposito: l'hai finito il tuo libro? Vedi che cazzo d'amico che sono! Tutto mi ricordo tutto!

Giacomo: Allora adesso tu fai un favore a me: scendi dalla macchina e ti levi dalle palle, su andare!

Catania: Allora ci vediamo qui alle undici.

Dal film

Così è la vita

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Frasi del film Così è la vita Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Aldo Giovanni & Giacomo Film di Massimo Venier Così è la vita su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Aldo Baglio, detto Bancomat, è detenuto da due anni nel carcere di San Vittore per falsificazione; Giacomo Poretti è un onesto agente di Polizia con velleità da scrittore che convive assieme alla sorella, al cognato e al nipote, mentre Giovanni Storti è un candido inventore di giocattoli.

Un giorno Aldo deve essere scortato in tribunale dalla volante guidata da Giacomo e dal collega Catanìa; quest'ultimo però gli chiede di potersi assentare per un appuntamento: Giacomo si trova di conseguenza solo alla guida della volante che deve...Leggi di più

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Trailer del film Così è la vita

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La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore.

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