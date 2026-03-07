Guerra non fa nessuno grande.

Yoda

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla guerra

Commenta

Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Yoda e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Passati due anni dalla battaglia di Yavin, Luke Skywalker, la principessa Leila Organa e Ian Solo, a capo delle forze dellAlleanza Ribelle, sono obbligate a trovare rifugio su Hoth, gelido pianeta in cui scappano per evitare la persecuzione delle armate imperiali che, come sempre comandate da Dart Fener, hanno intenzione di bloccare definitivamente i tentativi di ribellione dopo che la Morte Nera è stata distrutta.



Fener, desideroso di imprigionare i suoi nemici, ha spedito dei droidi-sonda nei confini più lontani dello spazio,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi