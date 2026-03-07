Aforismi
Citazione dal film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora di Yoda

Guerra non fa nessuno grande.

Dal film

Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora
Yoda

Breve trama del film

da Cultura.biografieonline.it
Passati due anni dalla battaglia di Yavin, Luke Skywalker, la principessa Leila Organa e Ian Solo, a capo delle forze dellAlleanza Ribelle, sono obbligate a trovare rifugio su Hoth, gelido pianeta in cui scappano per evitare la persecuzione delle armate imperiali che, come sempre comandate da Dart Fener, hanno intenzione di bloccare definitivamente i tentativi di ribellione dopo che la Morte Nera è stata distrutta.

Fener, desideroso di imprigionare i suoi nemici, ha spedito dei droidi-sonda nei confini più lontani dello spazio,

