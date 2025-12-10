Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Un sacco bello

Ruggero: [parlando del padre] Mo hai capito perché me ne so' annato de casa du' anni fa.

Fiorenza: 'a faccia der fascio ce l'ha.

Ruggero: Ma n'è manco fascio, magari fosse fascio, per lo meno avrebbe fatto 'na scerta na'a vita.

Dal film

Un sacco bello

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Un sacco bello: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Un sacco bello:

Frasi del film Un sacco bello Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Carlo Verdone Un sacco bello su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Carlo Verdone interpreta tre personaggi in una Roma ferragostana, assolata e deserta.

Enzo, irriducibile ragazzo quasi trentenne, privo di amici, disperatamente in cerca di compagnia per un "tour del sesso" in Polonia, recando con sé penne biro e calze di seta, riesce a convincere un demotivato Sergio. Partendo a bordo di una Fiat Dino spider nera, i due incrociano senza conoscersi altri due personaggi, l'hippie Ruggero e la sua compagna Fiorenza. Appena fuori città Sergio somatizza le sue insicurezze con un fortissimo malore ed...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Carlo Verdone Carlo Verdone
Ennio Morricone Ennio Morricone

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte.

‐ Anonimo ‐

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] | Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Marcel Proust

Marcel Proust

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail