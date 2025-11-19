Aforismi
Dialogo dal film Santa Maradona

[dai titoli di coda] Andrea: Io comunque non credo più all'amore eterno da quando Tom Cruise e Nicole Kidman si sono lasciati.

Lucia: Magari tornano insieme...

Andrea: Scordatelo.

Dal film

Santa Maradona

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Andrea Straniero, laureato in lettere, 27 anni, è l'emblema di una generazione ricca di insicurezze che passa da un colloquio di lavoro all'altro con scarsi successi; vive in affitto in un appartamento con il suo amico Bart, con il quale condivide la monotonia di tutti i giorni fin quando Dolores, giovane attrice di teatro e maestra, irrompe nella sua vita. Tra i due nasce una storia d'amore che metterà in crisi Andrea. I suoi amici, Bart e Lucia, convinceranno il protagonista che, volendo, si può fare qualcosa per migliorare le cose...Leggi di più

