Citazione dal film Ogni maledetta domenica di Tony D'Amato

Tony D'Amato

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Ogni maledetta domenica: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Miami, Florida. Gli Sharks sono una squadra di football in crisi di risultati dopo la morte dell'anziano proprietario. L'allenatore è Tony D'Amato, un coach vecchio stile, capace e stimato nell'ambiente, spesso osteggiato dal famoso giornalista Jack Rose, ma che non gode più della fiducia della dirigenza, in particolare della giovane presidentessa Christina Pagniacci, figlia del proprietario deceduto ed intenzionata a rinverdire i fasti ed i successi passati e per questo disposta anche a spostare la franchigia da Miami a Los...Leggi di più

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