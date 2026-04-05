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Mery per sempre: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Palermo. Il professor Marco Terzi, appena trasferito da Milano, accetta il poco ambito incarico al carcere minorile Rosaspina: il primo impatto con gli allievi è particolarmente duro perché i ragazzi vedono in lui un'espressione del potere. Ognuno ha dietro di sé una storia amara: Natale ad esempio è il più grande, condannato per l'omicidio dei killer del padre e incattivito contro tutti.



Ci sono poi Carmelo, Antonino, Matteo, Giovanni (detto "King Kong"), Claudio, che è appena entrato, Pietro, arrestato dopo un lungo inseguimento...Leggi di più

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