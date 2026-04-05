DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Mery per sempre
Commenta
Mery per sempre: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Mery per sempre:
Frasi del film Mery per sempre Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Marco Risi Mery per sempre su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Palermo. Il professor Marco Terzi, appena trasferito da Milano, accetta il poco ambito incarico al carcere minorile Rosaspina: il primo impatto con gli allievi è particolarmente duro perché i ragazzi vedono in lui un'espressione del potere. Ognuno ha dietro di sé una storia amara: Natale ad esempio è il più grande, condannato per l'omicidio dei killer del padre e incattivito contro tutti.
Ci sono poi Carmelo, Antonino, Matteo, Giovanni (detto "King Kong"), Claudio, che è appena entrato, Pietro, arrestato dopo un lungo inseguimento...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film