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Dialogo dal film Grand Budapest Hotel

Monsieur Gustave: In nome di Dio, che cosa ti ha indotto a lasciare la terra natia cui appartieni e percorrere indicibili distanze per diventare un immigrato squattrinato in una società raffinata e colta che, francamente, avrebbe potuto fare a meno di te?

Zero Moustafa: La guerra.

Dal film

Grand Budapest Hotel
Monsieur Gustave H.

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Ai tempi nostri una ragazza va a depositare la chiave dell'albergo in cui presumibilmente lavora sul monumento allo scrittore autore del celebre romanzo Grand Hotel Budapest. Un'analessi mostra lo scrittore all'interno di un documentario risalente al 1985 in cui racconta di come arrivò a scrivere il suo capolavoro. Con una nuova analessi siamo catapultati nel 1968, quando tra le montagne dell'immaginaria Repubblica di Zubrowka (nell'Europa orientale comunista) si trova il Grand Budapest Hotel, un albergo un tempo molto prestigioso e...Leggi di più

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