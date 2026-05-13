Dialogo dal film Grand Budapest Hotel
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Grand Budapest Hotel: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Monsieur Gustave H. (ruolo interpretato da Ralph Fiennes) e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Ai tempi nostri una ragazza va a depositare la chiave dell'albergo in cui presumibilmente lavora sul monumento allo scrittore autore del celebre romanzo Grand Hotel Budapest. Un'analessi mostra lo scrittore all'interno di un documentario risalente al 1985 in cui racconta di come arrivò a scrivere il suo capolavoro. Con una nuova analessi siamo catapultati nel 1968, quando tra le montagne dell'immaginaria Repubblica di Zubrowka (nell'Europa orientale comunista) si trova il Grand Budapest Hotel, un albergo un tempo molto prestigioso e...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film