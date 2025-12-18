Ho combattuto per avidità e per gli dei. Ma questa è la prima guerra degna di essere combattuta.

Citazione dal film The Great Wall di William Garin
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
The Great Wall è il primo kolossal cino-americano in cui gli effetti speciali sono incredibilmente realistici. E la trama non è così banale da far sorridere. The Great Wall racconta la storia di William Garin e Pero Tovar, due mercenari in cerca della famosa e misteriosa polvere nera, la polvere da sparo, inventata dai cinesi.
Secondo le notizie che circolano - siamo nel Medioevo - tale polvere ha delle proprietà esplosive micidiali. Mentre la cercano si imbattono in una creatura che non riconoscono ma che si dimostra molto più...Leggi di più
