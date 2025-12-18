Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film The Great Wall di William Garin

Ho combattuto per avidità e per gli dei. Ma questa è la prima guerra degna di essere combattuta.

Dal film

The Great Wall
William Garin

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

The Great Wall: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a William Garin (ruolo interpretato da Matt Damon) e scopri di più sul film:

Frasi del film The Great Wall Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Zhang Yìmou The Great Wall su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
The Great Wall è il primo kolossal cino-americano in cui gli effetti speciali sono incredibilmente realistici. E la trama non è così banale da far sorridere. The Great Wall racconta la storia di William Garin e Pero Tovar, due mercenari in cerca della famosa e misteriosa polvere nera, la polvere da sparo, inventata dai cinesi.

Secondo le notizie che circolano - siamo nel Medioevo - tale polvere ha delle proprietà esplosive micidiali. Mentre la cercano si imbattono in una creatura che non riconoscono ma che si dimostra molto più...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Pedro Pascal Pedro Pascal
Willem Dafoe Willem Dafoe
Matt Damon Matt Damon
Riccardo Rossi Riccardo Rossi

Trailer del film The Great Wall

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

Buddha

Buddha

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail