Dialogo dal film Shall We Dance

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Shall We Dance: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

John Clark è un avvocato di Chicago che in apparenza ha tutto quello che si potrebbe desiderare: ha successo sul lavoro, una splendida famiglia e una vita tranquilla. Con il passare del tempo, John inizia a sentirsi sempre più insoddisfatto e annoiato da questa esistenza che si ripete sempre uguale, di giorno in giorno, oramai da vent'anni, ed è alla ricerca di qualcosa che gli permetta di rompere la monotonia. L'occasione gli si presenta quando, una sera, scorge una bellissima ragazza che guarda fuori dalla finestra di una scuola di...Leggi di più

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