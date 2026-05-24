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Dialogo dal film Shall We Dance

Beverly Clark: Tutte queste promesse che facciamo e rompiamo... Qual è, secondo lei, la ragione per cui ci si sposa?

Detective Devine: La passione.

Beverly: No.

Devine: E' interessante, perché io avrei detto che lei è una romantica. Allora qual è?

Beverly: Perché ci serve un testimone della nostra vita. Ci sono miliardi di persone sul pianeta... Insomma, quanto può valere ogni singola vita?! Ma in un matrimonio la promessa è di prendersi cura di tutto, sia delle cose buone che di quelle terribili, o frivole... Di tutto! Sempre. Ogni giorno. Chi promette dice: la tua vita non passerà inosservata, perché io l'avrò osservata. La tua vita non sarà priva di testimoni, perché io sarò il tuo testimone. [si commuove] Può citare questa frase se vuole.

Devine: Lo farò di sicuro.

Dal film

Shall We Dance

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
John Clark è un avvocato di Chicago che in apparenza ha tutto quello che si potrebbe desiderare: ha successo sul lavoro, una splendida famiglia e una vita tranquilla. Con il passare del tempo, John inizia a sentirsi sempre più insoddisfatto e annoiato da questa esistenza che si ripete sempre uguale, di giorno in giorno, oramai da vent'anni, ed è alla ricerca di qualcosa che gli permetta di rompere la monotonia. L'occasione gli si presenta quando, una sera, scorge una bellissima ragazza che guarda fuori dalla finestra di una scuola di...Leggi di più

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