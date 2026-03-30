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Citazione dal film Starship Troopers di Sugar Watkins

Mi dia quella bomba... Voglio ammazzare un po' d'insetti signore! [Ultime parole]

Dal film

Starship Troopers
Sugar Watkins

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nella metà del XXIII secolo la Terra è governata da una repubblica a carattere militare, che utilizza la violenza come strumento di affermazione e che conferisce i diritti politici solo a chi si arruola nei ranghi delle forze armate planetarie, segnando così una divisione netta tra combattenti e civili. La Fanteria Mobile, che si sposta nei vari territori umani della galassia, incrocia le strade con gli Aracnidi, una razza aliena proveniente dal lontano pianeta desertico di Klendathu. Gli "insetti", che invadono pianeti lanciando...Leggi di più

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Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

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Paul Auster

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