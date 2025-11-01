Aforismi
Citazione dal film La ciociara di Ufficiale tedesco

Come i negri! Vivono come i negri caro signore!

Dal film

La ciociara
Ufficiale tedesco

La ciociara: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ufficiale tedesco e scopri di più sul film:

Breve trama del film

Cesira è una giovane forte e risoluta, che vive a Roma insieme alla figlia di 13 anni, Rosetta, durante la seconda guerra mondiale.

Per sfuggire ai bombardamenti e alle mille insidie di una città allo sbando, affida il proprio negozio a Giovanni, un vecchio amico del marito con cui ha una fuggevole relazione adulterina, e intraprende un viaggio non semplice verso Fondi per rifugiarsi insieme alla figlia a Sant'Eufemia di fronte la valle di Fondi, suo paese d'origine.

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Sophia Loren Sophia Loren
Pupella Maggio Pupella Maggio
Vittorio De Sica Vittorio De Sica
Alberto Moravia Alberto Moravia
Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo
Cesare Zavattini Cesare Zavattini

