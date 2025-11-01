Come i negri! Vivono come i negri caro signore!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film La ciociara di Ufficiale tedesco
Ufficiale tedesco
Commenta
La ciociara: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ufficiale tedesco e scopri di più sul film:
Frasi del film La ciociara Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Vittorio De Sica La ciociara su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Cesira è una giovane forte e risoluta, che vive a Roma insieme alla figlia di 13 anni, Rosetta, durante la seconda guerra mondiale.
Per sfuggire ai bombardamenti e alle mille insidie di una città allo sbando, affida il proprio negozio a Giovanni, un vecchio amico del marito con cui ha una fuggevole relazione adulterina, e intraprende un viaggio non semplice verso Fondi per rifugiarsi insieme alla figlia a Sant'Eufemia di fronte la valle di Fondi, suo paese d'origine.
Arrivate non senza difficoltà a destinazione, Cesira fa...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film