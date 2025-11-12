Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film The Irishman di Jimmy Hoffa

Andiamocene via da qui, Frank. Forza!

[Ultime parole]

Dal film

The Irishman
Jimmy Hoffa

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

The Irishman: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jimmy Hoffa e scopri di più sul film:

Frasi del film The Irishman Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Martin Scorsese The Irishman su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
In una casa di cura, seduto su una sedia a rotelle, Frank Sheeran, veterano della seconda guerra mondiale, racconta la sua vita da sicario della mafia.

Nella Pennsylvania degli anni cinquanta, Sheeran, detto l'irlandese, guida il camion per la consegna di imballaggi di carne e inizia a rivendere parte del contenuto delle sue spedizioni allo strozzino Skinny Razor, offrendogli un prezzo vantaggioso. In un'occasione però Sheeran giunge a una consegna con il carico completamente vuoto. Non potendo giustificare la cosa, è portato in...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Leo Gullotta Leo Gullotta
Robert De Niro Robert De Niro
Al Pacino Al Pacino
Giancarlo Giannini Giancarlo Giannini
Joe Pesci Joe Pesci
Martin Scorsese Martin Scorsese
Harvey Keitel Harvey Keitel

Trailer del film The Irishman

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Sarei già andato davvero lontano, | Tanto lontano quanto è grande il mondo, | Se non mi trattenessero le stelle | Che hanno legato il mio al tuo destino, | Così che solo in te posso conoscermi. | E la poesia, i sogni, il desiderio, | Tutto mi spinge a te, alla tua natura, | E...

Sarei già andato davvero lontano, Tanto lontano quanto è grande il mondo, Se non mi trattenessero le stelle Che hanno legato il mio al tuo destino, Così che solo in te posso conoscermi. E la poesia, i sogni, il desiderio, Tutto mi spinge a te, alla tua natura, E dalla tua dipende la mia vita.

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail