Citazione dal film Jupiter - Il destino dell'universo

Jupiter - Il destino dell'universo: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Jupiter - Il destino dell'universo:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

In un futuro non lontano, Jupiter Jones è un'immigrata russa che insieme alla madre e alla zia lavora come donna delle pulizie.



Durante un tentato omicidio ad opera di alcuni alieni viene salvata da Caine, un guerriero interplanetario mandato da Titus Abrasax. Titus è a capo delle Abrasax Industries, una delle potenti dinastie aliene che dominano gran parte dei pianeti abitabili.



Gli alieni inseminano tali pianeti fino ad arrivare alle forme di vita complesse per poi raccogliere il materiale biologico degli esseri viventi, i...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Jupiter - Il destino dell'universo

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi