Citazione dal film Jupiter - Il destino dell'universo

Jupiter è il più grande e straordinario pianeta del sistema solare. E lei è la nostra Jupiter. – Dovrai passare sul mio cadavere per chiamarla così!

Dal film

Jupiter - Il destino dell'universo

Jupiter - Il destino dell'universo: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
In un futuro non lontano, Jupiter Jones è un'immigrata russa che insieme alla madre e alla zia lavora come donna delle pulizie.

Durante un tentato omicidio ad opera di alcuni alieni viene salvata da Caine, un guerriero interplanetario mandato da Titus Abrasax. Titus è a capo delle Abrasax Industries, una delle potenti dinastie aliene che dominano gran parte dei pianeti abitabili.

Gli alieni inseminano tali pianeti fino ad arrivare alle forme di vita complesse per poi raccogliere il materiale biologico degli esseri viventi, i...Leggi di più

