Aforismi
Dialogo dal film Déjà vu - Corsa contro il tempo

Oerstadt: Un uomo non ha mai abbastanza alcool, tabacco e armi da fuoco.

Doug: Mi viene in mente anche un'altra cosa.

Dal film

Déjà vu - Corsa contro il tempo

Déjà vu - Corsa contro il tempo: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
A New Orleans un attentato su un traghetto uccide 543 persone; l'agente dell'ATF Doug Carlin, indagando sulla strage, scopre che l'autore dell'attentato è la stessa persona che ha ucciso una ragazza di nome Claire poco prima. Nel frattempo l'FBI gli mette a disposizione uno strumento che permette di visualizzare il passato recente, di conoscere Claire da viva ed innamorarsene. L'intelligente Doug non ci mette molto a capire che, attraverso il congegno spazio-temporale può anche tornare indietro nel tempo, e infatti decide, di farlo,...Leggi di più

Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! | Più è buio e più si vedono le stelle.

‐ Anonimo ‐

