Aforismi
Citazione dal film Johnny Stecchino di Johnny

Ma... ma Maria! Eh, non mi baciare! Lo sai, no, che nun me piace i baci! Eh, i baci li danno le femminucce e gli uomini sessuali! Io sono un uomo, Maria!

Dal film

Johnny Stecchino
Johnny

Johnny Stecchino: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Johnny e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
In un'accogliente cittadina lombarda, Dante vive e lavora come autista di scuolabus per l'amico down Lillo e per ragazzi disabili. È sostanzialmente una brava persona, anche se froda la propria assicurazione inscenando un improbabile "tic", dovuto ad un fantomatico incidente che lo costringerebbe ad agitare in continuazione la propria mano destra senza sosta.

Inoltre ha il vizio di distrarre i fruttivendoli per trafugare qualche banana. Ma è in tutte le altre cose onesto, oltre ad essere educato e gentile con tutti.

Una notte,...Leggi di più

