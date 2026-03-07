[Neo mostra il dito medio a Smith] Male, signor Anderson. Sono deluso, molto.

Citazione dal film Matrix di Agente Smith
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Matrix: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Agente Smith (ruolo interpretato da Hugo Weaving) e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Il film racconta la storia di Thomas Anderson, programmatore di computer che ha una vita segreta come hacker, e che utilizza lo pseudonimo di Neo. Un giorno, sullo schermo del suo computer compaiono alcune frasi piuttosto misteriose, relative a un non meglio specificato Matrix. Incuriosito e interessato ad approfondire la vicenda, Neo incontra alcuni agenti, e viene quindi condotto da Morpheus, un misterioso individuo che gli permette di conoscere tutto ciò che riguarda Matrix.
Neo accetta, e così, dopo aver inghiottito una...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film