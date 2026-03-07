Aforismi
Citazione dal film Matrix di Agente Smith

[Neo mostra il dito medio a Smith] Male, signor Anderson. Sono deluso, molto.

Dal film

Matrix
Agente Smith

Matrix: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Agente Smith (ruolo interpretato da Hugo Weaving) e scopri di più sul film:

Frasi del film Matrix Trama e dati sul film

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Il film racconta la storia di Thomas Anderson, programmatore di computer che ha una vita segreta come hacker, e che utilizza lo pseudonimo di Neo. Un giorno, sullo schermo del suo computer compaiono alcune frasi piuttosto misteriose, relative a un non meglio specificato Matrix. Incuriosito e interessato ad approfondire la vicenda, Neo incontra alcuni agenti, e viene quindi condotto da Morpheus, un misterioso individuo che gli permette di conoscere tutto ciò che riguarda Matrix.

Neo accetta, e così, dopo aver inghiottito una...Leggi di più

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia troppo tardi, magari scopri che invece di cadere, impari a volare.

