Al mio segnale, scatenate l'inferno.

Citazione dal film Il Gladiatore di Massimo Decimo Meridio
Il Gladiatore: approfondimenti
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
È l'anno 180 dopo Cristo quando Massimo Decimo Meridio, apprezzato e valoroso generale dell'esercito romano, guida i suoi uomini alla vittoria contro i Marcomanni nella guerra che si sta combattendo in Germania. Il successo in battaglia consente a Massimo di entrare nelle grazie di Marco Aurelio, imperatore romano gravemente ammalato che, sentendo ormai prossima la propria morte, sceglie proprio il generale come suo successore.
Preferito a Commodo, figlio di Marco Aurelio, ritenuto inadeguato rispetto al compito che gli spetta, il...Leggi di più
