Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Il Signore degli Anelli - Le due Torri di Grima Vermilinguo

Tarda, è l'ora, in cui questo stregone decide di apparire. Lathspell io lo chiamo, il malaugurio è un cattivo ospite!

Dal film

Il Signore degli Anelli - Le due Torri
Grima Vermilinguo

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Il Signore degli Anelli - Le due Torri: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Grima Vermilinguo e scopri di più sul film:

Frasi del film Il Signore degli Anelli - Le due Torri Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Peter Jackson Il Signore degli Anelli - Le due Torri su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Frodo e Sam, in marcia verso Mordor, capiscono di essere seguiti, e provano a tendere un trabocchetto a chi è sulle loro tracce. Così, lasciano avvicinare Gollum (che vuole lAnello) e lo catturano: egli, quindi, promette di accompagnarli a Mordor per essere poi liberato. Intanto Saruman si allea con gli uomini delle montagne, che così si batteranno al suo fianco, e per la guerra contro Rohan crea un numero sempre maggiore di Uruk-Hai. I mostri, dunque, iniziano a mettere a ferro e fuoco le terre del Mark, uccidendone gli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Liv Tyler Liv Tyler
Viggo Mortensen Viggo Mortensen
Christopher Lee Christopher Lee
Hugo Weaving Hugo Weaving
Andy Serkis Andy Serkis
Peter Jackson Peter Jackson
J. R. R. Tolkien J. R. R. Tolkien
Cate Blanchett Cate Blanchett
Ian McKellen Ian McKellen
Orlando Bloom Orlando Bloom

Trailer del film Il Signore degli Anelli - Le due Torri

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non apparteniamo ad alcuno se non al punto d'oro di quella lampada a noi sconosciuta, a noi inaccessibile, che tiene desti il coraggio e il silenzio.

René Char

Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail