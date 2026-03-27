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Dialogo dal film Full Metal Jacket

Soldato Joker: E come fai a sparare sulle donne e sui bambini?

Soldato: È facile, vanno più lenti! Miri più vicino!

Dal film

Full Metal Jacket

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Full Metal Jacket: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film, ambientato durante gli anni della guerra del Vietnam, è diviso in due parti nettamente distinte, rispettivamente l'addestramento militare delle reclute ed i Marine in guerra. La locazione temporale è la fine del 1967 e gli inizi del 1968.

Nel campo di addestramento dei Marines a Parris Island, nella Carolina del Sud, diciassette giovani coscritti per la guerra del Vietnam vengono addestrati duramente. Il severissimo sergente istruttore Hartman tratta le reclute come animali con l'obiettivo di trasformarli in perfetti...Leggi di più

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È una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini.

Victor Hugo

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Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

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Eugenio Montale

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