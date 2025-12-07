Aforismi
Dialogo dal film Indiana Jones - I predatori dell'Arca perduta

Indiana Jones: Belloq!

Belloq: Buongiorno, dottor Jones.

Indiana Jones: Dovrei ucciderla sull'istante.

Belloq: Non è un posto un po' troppo affollato per un'assassinio?

Indiana Jones: E che gliene importa a questi arabi se ci ammazziamo? È gente che ha l'abitudine di farsi i fatti suoi.

Dal film

Indiana Jones - I predatori dell'Arca perduta

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Perù, 1936. Il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un antico idolo della fertilità, conservato in un tempio immerso nella giungla. Superati i molti trabocchetti ed ostacoli, insieme alla sua guida Satipo, riesce a prenderlo. Satipo si rivela un doppiogiochista poiché ruba l'idolo per tenerselo tutto per sé, ma muore in una trappola nel tentativo di scappare. Indy riesce a riprendere l'idolo, ma appena uscito con l'oggetto tra le mani, viene sorpreso dal rivale René Belloq, che riesce ad...

