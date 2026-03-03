Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Codice d'onore

Ten. Sam Weinberg: E quale è il codice?

Cap. Harold Dawson: Reparto, Corpo, Dio, Patria.

Dal film

Codice d'onore

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Codice d'onore: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Codice d'onore:

Frasi del film Codice d'onore Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Rob Reiner Codice d'onore su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene comandato a formare un collegio di difesa, innanzi alla corte marziale, per due marines, il vice-caporale Dawson ed il soldato scelto Downey, accusati dell'omicidio di un commilitone, il soldato William T. Santiago, avvenuto nella base navale statunitense di Guantanamo a Cuba.

La linea di difesa di Kaffee si basa sia sulla non intenzione di uccidere che sull'esecuzione, da parte dei due, di un "codice rosso", un provvedimento disciplinare non...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Demi Moore Demi Moore
Jack Nicholson Jack Nicholson
Kevin Bacon Kevin Bacon
Tom Cruise Tom Cruise

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ti vengo a prendere dove ci siamo persi.

Ti vengo a prendere dove ci siamo persi.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail