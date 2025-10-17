DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Babbo bastardo
Sono stato in galera una volta e sposato due volte. Poi Lindon Johnson mi ha arruolato per il Vietnam e sono dovuto scappare in Messico e viverci di merda per due anni e mezzo. M'hanno sfondato l'occhio a cazzotti, m'hanno tolto un rene e ho una scheggia d'osso nella caviglia che non guarirà mai. Ne ho vissute di situazioni del cazzo, ma una schifezza come questa non mi era mai capitata! Se avessi immaginato che avrei dovuto sopportare un branco di mocciosi urlanti che mi pisciano in braccio per trenta giorni l'anno, da quel dì mi sarei ammazzato! A pensarci bene sono ancora in tempo. Nella mia famiglia non si festeggiava il Natale, non perchè fossimo ebrei ma perchè mio padre era un incapace stronzo vigliacco che come regalo mi dava un cazzotto dietro l'orecchio appena sveglio. Però mi ha insegnato a forzare le cassaforti. Mio padre non ha mai combinato un c. nella vita e così se la prendeva con me. Se dite che non sono diverso da lui devo darvi ragione! Ma a questo punto è troppo tardi per ricominciare. Certo che è curiosa la vita... C'è da crepare dal ridere!
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Babbo bastardo: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Babbo bastardo:
Frasi del film Babbo bastardo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Terry Zwigoff Babbo bastardo su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Willie e Marcus sono una coppia di ladri specializzata nel derubare centri commerciali il giorno di Natale. Dopo l'ultima rapina i due si promettono di non commetterne più, ma un anno dopo, la settimana prima della Vigilia, Marcus chiama l'amico un'ultima volta.
La tecnica è sempre la stessa: Marcus, un uomo affetto da nanismo, presenta un curriculum falso in cui sono spiegate le generalità e le professioni fatte dai due, e mentre Willie viene assunto come Babbo Natale, il compagno lo affianca nelle vesti di elfo. Una volta...Leggi di più