DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film 300 di Delios
Delios
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
300: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Delios e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Delios, un soldato spartano, narra la vita di Leonida, dalla sua dura gioventù alla sua ascesa al trono di Sparta. Tutto ebbe inizio un anno prima, quando un messaggero persiano si presentò a Sparta, chiedendo la loro sottomissione per conto del re Serse. Come risposta alla richiesta, Leonida e gli spartani uccidono il messaggero e le sue guardie gettandoli in un pozzo. Consapevole di avere innescato una nuova guerra contro i persiani, Leonida si reca dagli efori per esporre il suo piano per contrastare i persiani, che consiste nel...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film