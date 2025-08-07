Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Casino Royale

Vesper: Non mi lascerai mai entrare... vero? Ti sei rimesso l'armatura... e questo è quanto.

James Bond: Io non ho più un'armatura... me l'hai strappata di dosso... tutto ciò che è rimasto di me... qualsiasi cosa sia rimasta di me... qualsiasi cosa sono... sono tuo.

Dal film

Casino Royale

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Casino Royale: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Casino Royale:

Frasi del film Casino Royale Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Martin Campbell Casino Royale su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La spia britannica James Bond si guadagna la licenza di "doppio 0" uccidendo a sangue freddo due traditori dell'MI6 di stanza a Praga. Inviato in missione in Madagascar, qui insegue ed elimina un mercenario, assoldato per compiere un attentato; l'assassinio però viene ripreso dalle telecamere all'interno di un'ambasciata, generando un caos mediatico che comporta la momentanea sospensione del neopromosso agente. Indagando per proprio conto, 007 raggiunge quindi le Bahamas, dove scopre che il temuto attentato sta per essere compiuto da...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Ian Fleming Ian Fleming
Eva Green Eva Green
Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen
Giancarlo Giannini Giancarlo Giannini
Caterina Murino Caterina Murino
Claudio Santamaria Claudio Santamaria
Judi Dench Judi Dench
Daniel Craig Daniel Craig

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

– Giochiamo a nascondino? | – Sì, ma se ti trovo ti bacio. | – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

– Giochiamo a nascondino? – Sì, ma se ti trovo ti bacio. – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail