Citazione dal film 2046 di Chow

Chow

2046: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Chow e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Uno scrittore, distrutto dalla delusione di aver perso l'unico amore della sua vita, cerca nella memoria e nelle altre donne brandelli della donna che non avrà mai più. 2046 è un posto, un tempo, un libro, il numero di una camera d'albergo (la stessa in cui Tony Leung e Maggie Cheung si vedevano in In the Mood for Love).Leggi di più

