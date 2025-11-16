Aforismi
Citazione dal film 2046 di Chow

Nella vita il vero amore si può mancare, se lo si incontra troppo presto o troppo tardi. In un'altra epoca, in un altro luogo, la nostra storia sarebbe stata diversa. [Riferendosi a Jing-Wen]

Dal film

2046
Chow

2046: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Chow e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Uno scrittore, distrutto dalla delusione di aver perso l'unico amore della sua vita, cerca nella memoria e nelle altre donne brandelli della donna che non avrà mai più. 2046 è un posto, un tempo, un libro, il numero di una camera d'albergo (la stessa in cui Tony Leung e Maggie Cheung si vedevano in In the Mood for Love).Leggi di più

