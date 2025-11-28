DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film American Psycho di Patrick Bateman
Patrick Bateman
American Psycho: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Patrick Bateman (ruolo interpretato da Christian Bale) e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Wikipedia]
New York, 1987: Patrick Bateman è un tipico yuppie che lavora nell'ambiente di Wall Street come dirigente di una società finanziaria che si occupa di fusioni e acquisizioni. Nella vita privata Patrick è una persona meticolosa, che dedica molto tempo alla cura della propria persona per acquisire il riconoscimento sociale che nella società yuppie è strettamente associato all'apparenza ed al consumismo. Di giorno vive una vita basata su pranzi di lavoro, locali alla moda e riunioni tra amici, in tipica rappresentanza della classe...Leggi di più
