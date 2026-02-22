Citazione dal film Signori, il delitto è servito di Wadsworth

Wadsworth

Signori, il delitto è servito: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1954, sei persone sono invitate ad una cena in una misteriosa villa del New England. Vengono ricevuti dal maggiordomo, Wadsworth, il quale ricorda loro che a ciascuno è stato assegnato uno pseudonimo per essere protetto dalla sua vera identità. Il settimo ospite, il Sig. Boddy, arriva durante la cena. In cucina sono presenti la cuoca, la signora Ho, e una cameriera francese, Yvette. Dopo la cena, riuniti gli ospiti nello studio, Wadsworth rivela che sei di loro hanno in comune l'essere vittima di un ricatto da parte della stessa...Leggi di più

