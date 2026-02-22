Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Signori, il delitto è servito di Wadsworth

[Introducendo il colonnello] Yvette, intrattieni il colonnello e dagli tutto quello che desidera. Entro certi limiti, però.

Dal film

Signori, il delitto è servito
Wadsworth

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Signori, il delitto è servito: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Wadsworth e scopri di più sul film:

Frasi del film Signori, il delitto è servito Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Jonathan Lynn Signori, il delitto è servito su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
1954, sei persone sono invitate ad una cena in una misteriosa villa del New England. Vengono ricevuti dal maggiordomo, Wadsworth, il quale ricorda loro che a ciascuno è stato assegnato uno pseudonimo per essere protetto dalla sua vera identità. Il settimo ospite, il Sig. Boddy, arriva durante la cena. In cucina sono presenti la cuoca, la signora Ho, e una cameriera francese, Yvette. Dopo la cena, riuniti gli ospiti nello studio, Wadsworth rivela che sei di loro hanno in comune l'essere vittima di un ricatto da parte della stessa...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

John Landis John Landis

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La tua reputazione è ciò che le persone dicono di te quando non sei nella stanza.

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Non scusarti mai per quello che sei. Molte persone, specialmente quelle ignoranti, ti vogliono punire per aver detto la verità, per essere stato leale e per essere te stesso. Non scusarti mai per essere stato leale o per essere anni avanti al tuo tempo. Se sei nel giusto e se lo sai, parla...

Non scusarti mai per quello che sei. Molte persone, specialmente quelle ignoranti, ti vogliono punire per aver detto la verità, per essere stato leale e per essere te stesso. Non scusarti mai per essere stato leale o per essere anni avanti al tuo tempo. Se sei nel giusto e se lo sai, parla liberamente. Dì quello che pensi. Anche se sei l'unico rappresentante di una minoranza, la verità è ancora la verità. [attribuita]

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail