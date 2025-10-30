Aforismi
Dialogo dal film The Departed - Il bene e il male

Frank Costello: Sai, se tuo padre fosse vivo e ti vedesse seduto qui con me, verrebbe a dirmi due paroline in proposito. Diciamo che farebbe secche sette persone solo per tagliarmi la gola. E l'avrebbe fatto. Cosa che tu magari non sai a proposito di William Costigan Senior.

Billy Costigan: Cioè, lui non ha mai...? Mai?

Frank Costello: No, no no. Aveva un suo codice d'onore. Non ha mai voluto soldi. Non ci puoi fare niente con un uomo del genere. Eheheh! Tuo zio Jackie, anche lui, farebbe fuori tutta la mia famiglia se mi vedesse qui con te. Il che mi dà da pensare. Uhm.

Billy Costigan: ...Scusa, ma di che c. stiamo parlando?

Frank Costello: Hai mai pensato di ricominciare la scuola?

Billy Costigan: La scuola?! [ride] Con tutto il rispetto, Mr. Costello, con la scuola ho chiuso.

Frank Costello: Può darsi che un giorno di questi ti svegli cazzone.

Dal film

The Departed - Il bene e il male

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Francis "Frank" Costello è un boss della malavita irlandese della città di Boston, Massachusetts. Sotto la sua tutela cresce un figlioccio di nome Colin Sullivan. Vent'anni dopo, Sullivan è una brillante recluta della Polizia di Stato del Massachusetts, inserita all'interno dell'unità speciale anticrimine.

Parallelamente, Billy Costigan, un altro ragazzo proveniente dagli stessi sobborghi di Boston, entra nella Polizia di Stato e viene inserito in un'operazione sotto copertura di cui sono a conoscenza solo il comandante Queenan e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Alec Baldwin Alec Baldwin
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Mark Wahlberg Mark Wahlberg
Matt Damon Matt Damon
Martin Scorsese Martin Scorsese
Martin Sheen Martin Sheen
Jack Nicholson Jack Nicholson

