Dialogo dal film The Departed - Il bene e il male

The Departed - Il bene e il male: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film The Departed - Il bene e il male:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Francis "Frank" Costello è un boss della malavita irlandese della città di Boston, Massachusetts. Sotto la sua tutela cresce un figlioccio di nome Colin Sullivan. Vent'anni dopo, Sullivan è una brillante recluta della Polizia di Stato del Massachusetts, inserita all'interno dell'unità speciale anticrimine.



Parallelamente, Billy Costigan, un altro ragazzo proveniente dagli stessi sobborghi di Boston, entra nella Polizia di Stato e viene inserito in un'operazione sotto copertura di cui sono a conoscenza solo il comandante Queenan e...Leggi di più

