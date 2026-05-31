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Citazione dal film Berlinguer ti voglio bene di Bozzone
No' semo quella razza
che non sta troppo bene
che di giorno salta fossi
e la sera le cene.
Lo posso grida' forte
fino a diventa' fioco
no' semo quella razza
che tromba tanto poco.
Noi semo quella razza
che al cinema s'intasa
pe' vede' donne 'gnude
e farsi seghe a casa.
Eppure, la natura ci insegna
sia su' i monti, sia a valle
che si po' nascer bruchi
pe' diventa' farfalle.
Noi semo quella razza
che l'è tra le più strane
che bruchi semo nati
e bruchi si rimane.
Quella razza semo noi
l'è inutile far finta:
c'ha trombato la miseria
e semo rimasti incinta.
che non sta troppo bene
che di giorno salta fossi
e la sera le cene.
Lo posso grida' forte
fino a diventa' fioco
no' semo quella razza
che tromba tanto poco.
Noi semo quella razza
che al cinema s'intasa
pe' vede' donne 'gnude
e farsi seghe a casa.
Eppure, la natura ci insegna
sia su' i monti, sia a valle
che si po' nascer bruchi
pe' diventa' farfalle.
Noi semo quella razza
che l'è tra le più strane
che bruchi semo nati
e bruchi si rimane.
Quella razza semo noi
l'è inutile far finta:
c'ha trombato la miseria
e semo rimasti incinta.
Bozzone
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Mario Cioni è un venticinquenne del sottoproletariato toscano, che passa sempre il tempo con gli amici (coi quali condivide anche il lavoro di muratore) o al cinema a vedere film pornografici o per la campagna a parlare da solo.
Scurrile e sessualmente bloccato, cerca sempre di riuscire ad abbordare una ragazza al liscio in un bar vicino casa; proprio nel giorno in cui riesce nella difficile "impresa", alcuni suoi amici gli fanno uno scherzo, facendo annunciare al gruppo del liscio la morte di sua madre.
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