Citazione dal film Good Morning, Vietnam di Adrian Cronauer

Adrian Cronauer

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sui pomeriggi

Commenta

Good Morning, Vietnam: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Adrian Cronauer (ruolo interpretato da Robin Williams) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Saigon, 1965: Adrian Cronauer è un aviere dell'Aviazione degli Stati Uniti d'America che arriva in Vietnam dopo aver svolto il suo lavoro di disc-jockey a Creta, riscuotendo un grande successo, che ha il compito di risollevare la radio locale dell'esercito (AFRS). All'aeroporto il primo incontro è con Edward Garlick, che lo conduce alla stazione radio: durante il tragitto Cronauer mostra la sua vivacità cercando di approcciare delle ragazze vietnamite, ma il giovane soldato di colore lo dissuade, venendo però colpito dalla...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi