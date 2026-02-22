DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film One Hour Photo di Sy
Le foto di famiglia ritraggono volti sorridenti, nascite, matrimoni, vacanze, feste di compleanno dei bambini. Si scattano fotografie nei momenti felici della propria vita. Chiunque sfogli un album fotografico ne concluderebbe che abbiamo vissuto un'esistenza felice e serena, senza tragedie. Nessuno scatta una fotografia di qualcosa che vuole dimenticare.
Sy
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
One Hour Photo: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sy e scopri di più sul film:
Frasi del film One Hour Photo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mark Romanek One Hour Photo su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Seymour "Sy" Parrish è un uomo timido e solitario che lavora in un grande magazzino nella sezione sviluppo fotografie, talmente ossessionato dal suo lavoro che nella sua mente immagina di far parte della famiglia di una sua assidua cliente, Nina (sposata con Will e madre di Jack). Seymour nel tempo è arrivato addirittura a duplicare tutte le foto della famiglia di Nina per conservarle con sé a casa propria. Lo stesso Seymour verrà licenziato una volta scoperta questa sua inquietante abitudine, ma l'uomo conserverà con sé un segreto...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film