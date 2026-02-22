Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film One Hour Photo di Sy

Le foto di famiglia ritraggono volti sorridenti, nascite, matrimoni, vacanze, feste di compleanno dei bambini. Si scattano fotografie nei momenti felici della propria vita. Chiunque sfogli un album fotografico ne concluderebbe che abbiamo vissuto un'esistenza felice e serena, senza tragedie. Nessuno scatta una fotografia di qualcosa che vuole dimenticare.

Dal film

One Hour Photo
Sy

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

One Hour Photo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sy e scopri di più sul film:

Frasi del film One Hour Photo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mark Romanek One Hour Photo su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Seymour "Sy" Parrish è un uomo timido e solitario che lavora in un grande magazzino nella sezione sviluppo fotografie, talmente ossessionato dal suo lavoro che nella sua mente immagina di far parte della famiglia di una sua assidua cliente, Nina (sposata con Will e madre di Jack). Seymour nel tempo è arrivato addirittura a duplicare tutte le foto della famiglia di Nina per conservarle con sé a casa propria. Lo stesso Seymour verrà licenziato una volta scoperta questa sua inquietante abitudine, ma l'uomo conserverà con sé un segreto...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Robin Williams Robin Williams

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. [Frase originale: You only live once, but if you do it right, once is enough]

Mae West

Mae West

Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.

Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.

Buddha

Buddha

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail