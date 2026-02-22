Citazione dal film One Hour Photo di Sy

Sy

One Hour Photo: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Seymour "Sy" Parrish è un uomo timido e solitario che lavora in un grande magazzino nella sezione sviluppo fotografie, talmente ossessionato dal suo lavoro che nella sua mente immagina di far parte della famiglia di una sua assidua cliente, Nina (sposata con Will e madre di Jack). Seymour nel tempo è arrivato addirittura a duplicare tutte le foto della famiglia di Nina per conservarle con sé a casa propria. Lo stesso Seymour verrà licenziato una volta scoperta questa sua inquietante abitudine, ma l'uomo conserverà con sé un segreto...Leggi di più

