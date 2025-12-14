Sorridi, e il mondo sorriderà con te. Piangi, e piangerai da solo.

Oh Dae-su

Oldboy: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Oh Dae-su e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1988. Oh Dae-su è un uomo comune che il giorno del quarto compleanno di sua figlia, dopo essere stato rilasciato dalla polizia, che lo aveva arrestato per ubriachezza molesta, viene rapito. L'uomo si risveglia e scopre di essere rinchiuso in una piccola e squallida cella-appartamento: la sua cella, dalla quale è impossibile fuggire,è dotata di un letto, un bagno ed una vecchia tv con pochi canali.



Ed è proprio guardando essa che Dae-su, poco tempo dopo, apprende dell'omicidio della moglie, che viene attribuito a lui. Distrutto...Leggi di più

