Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Oldboy di Oh Dae-su

Sorridi, e il mondo sorriderà con te. Piangi, e piangerai da solo.

Dal film

Oldboy
Oh Dae-su

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Oldboy: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Oh Dae-su e scopri di più sul film:

Frasi del film Oldboy Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Park Chan-wook Oldboy su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
1988. Oh Dae-su è un uomo comune che il giorno del quarto compleanno di sua figlia, dopo essere stato rilasciato dalla polizia, che lo aveva arrestato per ubriachezza molesta, viene rapito. L'uomo si risveglia e scopre di essere rinchiuso in una piccola e squallida cella-appartamento: la sua cella, dalla quale è impossibile fuggire,è dotata di un letto, un bagno ed una vecchia tv con pochi canali.

Ed è proprio guardando essa che Dae-su, poco tempo dopo, apprende dell'omicidio della moglie, che viene attribuito a lui. Distrutto...Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

George Bernard Shaw

George Bernard Shaw

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail