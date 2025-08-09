Aforismi
Dialogo dal film Distretto 13: le brigate della morte

Starker: Ti dispiace se mi siedo vicino a te un minuto?

Napoleone Wilson: Hai da fumare per caso?

Starker: Ah me l'hai già chiesto prima.

Napoleone Wilson: Prima non mi hai neanche risposto.

Starker: No non fumo.

Napoleone Wilson: Mi dice proprio male oggi. E un altro giorno se ne va. Nella mia situazione, i giorni sono come le donne: ognuno diventa dannatamente prezioso. E finiscono sempre per lasciarti. Che cosa vuoi?

Starker: La vuoi una gomma?

Napoleone Wilson: Sei uno sbirro. O è la curiosità che ti frega, o vuoi tirarmi il bidone.

Starker: Non so cosa vuoi dire, Wilson.

Napoleone Wilson: è La curiosità.

Starker: Non capisco. Non sei uno psicopatico, non sei uno stupido...

Napoleone Wilson: Allora sono uno stronzo. Non puoi togliermi tutto amico.

Starker: Di', perché hai ucciso quegli uomini?

Napoleone Wilson: Tutti mi fanno la stessa domada. E io rispondo sempre allo stesso modo. La prima volta che ho visto un prete, mi disse: Figlio, c'è qualcosa di strano in te. C'è cattiveria nei tuoi occhi. Aveva ragione. C'era odio. Odiavo la gente.

Starker: Questa non è una risposta logica.

Napoleone Wilson: Forse non lo è per te.

Starker: Perché nell'ambiente ti chiamano Napoleone?

Napoleone Wilson: Un giorno te lo dirò.

'Starker: Quando?

Napoleone Wilson: Nel momento della morte!

Starker: Ah non non ci sarò. Non mi piace vedere la gente morire.

Dal film

Distretto 13: le brigate della morte

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles, ghetto di Anderson. È un periodo di continui scontri a fuoco tra la polizia metropolitana e le gang di strada che imperversano per la città. Sei membri della gang "Tuono verde" vengono uccisi dalla polizia, mentre cercano di entrare in un deposito di armi. Avendo saputo cos'è successo, i "Voodoo", alleati dei "Tuono verde", giurano vendetta - tramite un patto di sangue - ai poliziotti. Vista l'esposizione agli assalti, il comando pensa di spostare il tredicesimo distretto al centro di Anderson.

A supervisionare il...Leggi di più

Ferruccio Amendola Ferruccio Amendola
John Carpenter John Carpenter

Sarei già andato davvero lontano, | Tanto lontano quanto è grande il mondo, | Se non mi trattenessero le stelle | Che hanno legato il mio al tuo destino, | Così che solo in te posso conoscermi. | E la poesia, i sogni, il desiderio, | Tutto mi spinge a te, alla tua natura, | E...

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

