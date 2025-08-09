DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Distretto 13: le brigate della morte
Starker: Ti dispiace se mi siedo vicino a te un minuto?
Napoleone Wilson: Hai da fumare per caso?
Starker: Ah me l'hai già chiesto prima.
Napoleone Wilson: Prima non mi hai neanche risposto.
Starker: No non fumo.
Napoleone Wilson: Mi dice proprio male oggi. E un altro giorno se ne va. Nella mia situazione, i giorni sono come le donne: ognuno diventa dannatamente prezioso. E finiscono sempre per lasciarti. Che cosa vuoi?
Starker: La vuoi una gomma?
Napoleone Wilson: Sei uno sbirro. O è la curiosità che ti frega, o vuoi tirarmi il bidone.
Starker: Non so cosa vuoi dire, Wilson.
Napoleone Wilson: è La curiosità.
Starker: Non capisco. Non sei uno psicopatico, non sei uno stupido...
Napoleone Wilson: Allora sono uno stronzo. Non puoi togliermi tutto amico.
Starker: Di', perché hai ucciso quegli uomini?
Napoleone Wilson: Tutti mi fanno la stessa domada. E io rispondo sempre allo stesso modo. La prima volta che ho visto un prete, mi disse: Figlio, c'è qualcosa di strano in te. C'è cattiveria nei tuoi occhi. Aveva ragione. C'era odio. Odiavo la gente.
Starker: Questa non è una risposta logica.
Napoleone Wilson: Forse non lo è per te.
Starker: Perché nell'ambiente ti chiamano Napoleone?
Napoleone Wilson: Un giorno te lo dirò.
'Starker: Quando?
Napoleone Wilson: Nel momento della morte!
Starker: Ah non non ci sarò. Non mi piace vedere la gente morire.
