DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Notting Hill di Anna
Anna
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Notting Hill: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Anna e scopri di più sul film:
Frasi del film Notting Hill Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Roger Michell Notting Hill su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nel quartiere londinese di Notting Hill, William Thacker è il proprietario di una libreria, specializzata in libri di viaggio. Will è divorziato e abita con un coinquilino di nome Spike.
Il protagonista incontra Anna Scott, una star del cinema quando lei entra nel suo negozio. Poco dopo, urtandosi casualmente per strada, Will rovescia del succo d'arancia su di sé e sulla t-shirt dell'attrice; il ragazzo la invita ad andare a casa sua per ripulirsi e Anna accetta. La ragazza si cambia e William cerca di essere gentile con lei, ma...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film