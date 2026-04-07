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Incipit del film I segreti di Filadelfia
Tony
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Anthony Judson Lawrence è un giovane avvocato di Filadelfia, appartenente alla media borghesia, la cui situazione economica è modesta.
Così si ritrova spesso costretto a sostenere aspre battaglie per affermarsi nell'alta società locale, di cui peraltro fa parte anche la famiglia della sua ragazza, Joan Dickinson.
Conseguentemente il ragazzo decide di sacrificare i suoi principi morali per adeguarsi all'etica corrotta dell'ambiente.
Diventato celebre, Tony viene però a trovarsi difronte a un bivio: lasciar condannare un suo...Leggi di più
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