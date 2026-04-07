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Incipit del film I segreti di Filadelfia

Si dice che la vita di un uomo sia la somma di tutte le sue azioni, ma le sue azioni sono spesso il risultato delle speranze, dei sogni e dei desideri di coloro che vennero prima di lui. Sotto questo aspetto la mia vita cominciò ancora prima che nascessi, in una bella giornata di giugno del 1924.

Dal film

I segreti di Filadelfia
Tony

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Anthony Judson Lawrence è un giovane avvocato di Filadelfia, appartenente alla media borghesia, la cui situazione economica è modesta.

Così si ritrova spesso costretto a sostenere aspre battaglie per affermarsi nell'alta società locale, di cui peraltro fa parte anche la famiglia della sua ragazza, Joan Dickinson.

Conseguentemente il ragazzo decide di sacrificare i suoi principi morali per adeguarsi all'etica corrotta dell'ambiente.

Diventato celebre, Tony viene però a trovarsi difronte a un bivio: lasciar condannare un suo...Leggi di più

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Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.

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Buddha

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