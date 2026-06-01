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Citazione dal film Noi siamo infinito di Charlie

Non possiamo scegliere da dove arriviamo, ma possiamo scegliere dove andare da lì in poi.

Dal film

Noi siamo infinito
Charlie

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Charlie è nervoso per l'inizio del suo primo anno di scuola superiore. Lui, infatti, è estremamente introverso e timido, e il primo giorno parla solo con il suo insegnante di letteratura, il signor Anderson, ma non volendo far preoccupare i suoi genitori, non dice loro quanto isolato si senta.

Charlie, però, dopo poco, fa amicizia con due studenti dell'ultimo anno, la bella Sam e il suo fratellastro Patrick. Charlie va con loro al ballo della scuola e viene poi invitato ad una festa a casa di un loro amico. Alla festa, Charlie...Leggi di più

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Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso.

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Fernando Pessoa

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